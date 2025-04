colpo del monastir 

ferrini 1

Monastir 3

Ferrini (4-3-1-2) : De Luca; G. Zedda, Bonu, Boi, Mudu (20’ st Manca); Mancusi, Bile (29’ st Alexander), Carboni; Dore (20’ st Usai); Piroddi (33’ st Lecca), Podda (20’ st Antic). In panchina Pani, Corona, Serrau, Mele. Allenatore Mura.

Monastir (4-3-3) : Daga (1’ st Stevanato); Frau, Madero, Feola, Santoro; Naguel, Corda, Masia (39’ st Riep); Sarritzu (36’ st Arzu), Cocco (30’ st Sanna), Suazo (10’ st Nurchi). In panchina Arangino, Massoni, Manca, Murru. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : 20’ pt Sarritzu, 30’ pt Masia, 39’ pt Podda, 32’ st Nurchi.

Note : ammonito Podda. Recupero 1’ pt - 4‘ st.



Al Polese successo esterno del Monastir che si impone 3-1 sulla Ferrini. Nelle fasi iniziali del match le due compagini in campo si studiano. Al 20’ la squadra di Marcello Angheleddu passa in vantaggio: Santoro crossa dalla sinistra per Sarritzu che si coordina bene e realizza con una girata col mancino. Dopo dieci minuti arriva il gol del raddoppio direttamente su un calcio di punizione dai venti metri: sul pallone vanno Cocco e capitan Masia, con il secondo che calcia sul palo alla destra del portiere e insacca. La squadra di Pierpaolo Mura incassa il doppio svantaggio ma reagisce e si propone in avanti alla ricerca del gol. Al 39’ i cagliaritani accorciano le distanze con una palla giocata da Mancusi per Podda che calcia e batte Daga da posizione defilata.

La ripresa

Durante l’intervallo cambio tra i pali nel Monastir con Daga costretto al cambio per un problema fisico, al suo posto entra Stevanato. In avvio di ripresa gli ospiti consolidano il dominio in campo e vanno vicini al tris con Sarritzu. Al 32’ arriva la terza rete del Monastir con il subentrato Nurchi che batte De Luca con un tiro preciso da posizione ravvicinata. L’attaccante sale a quota 15 reti, consolidando il proprio primato nella classifica marcatori. Dopo la rete girandola di sostituzioni per le squadre: nella Ferrini esce Piroddi ed entra Lecca, mentre nel Monastir Arzu e Riep prendono il posto rispettivamente di Sarritzu e Masia. Nel finale i padroni di casa non mollano e provano ad accorciare, ma i biancoblù gestiscono con attenzione il risultato. Il Monastir porta a casa tre punti preziosi in ottica playoff che permettono di mantenere un punto di vantaggio sul Tempio terzo in classifica. La Ferrini resta ferma a 32 punti e si giocherà la salvezza nello scontro diretto di domenica prossima a Carbonia.

