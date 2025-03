Colpo del Masainas,  il Guspini si arrende 

Atletico Masainas 2

Guspini 1

Atletico Masainas (4-4-2) : Bove, Capra, Morleo, Carrus, Todde, P. Uccheddu, Biccheddu, Serigne Saliou (45’ st Gomez), Ballocco, Sartini (10’ st M. Mura), F. Mura (5’ st Lindiri). In panchina Cui, Atzori, Caredda, Pistis, Gessa. Allenatore Serpi.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Ruggieri, G. Medda, Chessa, F. Uccheddu, Fadda (20’ st Cardia), Agostinelli, Piro, Figos, Marci, Mboup. In panchina Zucca, Pusceddu, Pugliese, Pinna, M. Medda. Allenatore Dessì.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : pt 43’ Chessa; st 20’ M. Mura, 43’ Serigne Saliou.

Masainas. L’Atletico di Masainas è ancora vivo e spera nella salvezza grazie al 2-1 in rimonta contro il Guspini. I sulcitani giocano bene, creano occasioni ma pagano caro, come in tutta la stagione, la distrazione che al 42’ consente a Chessa di portare avanti il Guspini.

L’Atletico Masainas non molla. Il pari arriva nella ripresa col neo entrato Manuel Mura (migliore in campo) su cross di Serigne Saliou, il quale poi allo scadere indovina di sinistro da 20 metri il gol della rimonta perfetta che tiene a galla i sulcitani e permette loro di tentare sino alla fine di agganciare la zona spareggi.

