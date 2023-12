Colpo del Genoa in trasferta con il Sassuolo 

Sassuolo 1

Genoa 2

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli, Pedersn, Erlic, Ferrari (1' st Tressoldi), Toljan, Boloca, Henrique, Castillejo (15' st Bajrami), Thorvestd (15' st Volpato), Laurientè, Pinamonti (38' st Mulattieri). In panchina Pegolo, Cragno, Missori, Ceide, Lipani. Allenatore Dionisi.

Genoa (5-3-2) : Martinez, Sabelli, Dragusin, Bani (15' st Thorsby), De Winter, Vasquez (15' st Martin), Malinovski (45' st Vogliacco), Badelj (29' st Strootman), Frendrup, Ekuban, Gudmundsson. In panchina Leali, Sommariva, Jagiello, Maturro, Hefti, Puscas, Fini, Haps, Galdames. Allenatore Gilardino.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : nel pt 28' Pinamonti; nel st 19' Gudmundsson (rig), 38' Ekuban.

Reggio Emilia. Colpo grosso del Genoa che vince in rimonta in casa del Sassuolo e fa un bel balzo in classifica. Il vantaggio degli emiliani al 28’ con Pinamonti. Nel secondo tempo il micidiale uno-due della formazione di Gilardino firmato da Gudmundsson (dal dischetto) e Ekuban, tra il 19’ e il 38’.

RIPRODUZIONE RISERVATA