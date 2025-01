Colpo dall’arma del papà: in fin di vita 

BRESCIA. «È in fin di vita», spiegavano ieri sera gli inquirenti, in costante collegamento con la terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo. Ma non c’erano ancora certezze su come la piccola, tre anni, sia stata colpita da un proiettile sparato dalla pistola del padre: non è chiaro se a premere il grilletto sia stata lei o la sorella di due anni più grande.

Paura dei ladri

L’allarme è stato lanciato a metà pomeriggio da un’abitazione di Gardone Valtrompia, paese nel Bresciano celebre in tutto il mondo per la Beretta, la fabbrica d’armi più famosa d’Italia. I genitori, disperati, hanno spiegato che la bambina era stata colpita nel viso da un proiettile calibro nove. L’arma è regolarmente detenuta e l’uomo la teneva carica - così ha riferito ai carabinieri - per paura dei ladri. Non è chiaro come sia finita nelle mani delle bambine, ma soprattutto i gli investigatori dell’Arma coordinati dalla sostituta procuratrice Marica Brucci devono capire se sia stata la bimba a premere inavvertitamente il grilletto o se sia stata la sorellina, che al momento della tragedia era con lei nel giardino della villetta.

La versione dei genitori sarebbe identica e compatibile con l’ipotesi investigativa che sia stata la stessa piccola a ferirsi, ma gli inquirenti dovranno effettuare dei sopralluoghi e delle analisi balistiche per cristallizzare la dinamica. Le risposte non saranno quindi immediate.

Omessa custodia

Sicuramente al momento si ipotizza il reato di omessa custodia dell’arma, dato che evidentemente la pistola non doveva essere alla portata di un minore. Ma ieri sera a Brescia nessuno, a parte i militari impegnati nell’indagine, avevano elementi per accreditare un’ipotesi piuttosto che un’altra, e il pensiero di tutti andava alla bimba che lottava tra la vita e la morte. La bambina stata raggiunta dal proiettile sotto l’occhio sinistro e i medici, in un primo momento, sono riusciti a stabilizzare le condizioni della piccola che hanno poi intubato e ieri sera era ricoverata in coma. La vicenda ricorda un altro dramma accaduto nel Bresciano. Era il 16 ottobre del 2021 quando in un’abitazione di San Felice, sul lago di Garda, una ragazzina di 15 anni venne ferita a morte da un colpo di fucile esploso per errore dal fratello 13enne che stava giocando in casa con l’arma.

