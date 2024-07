Colpo Dahl per la Roma 

La trattativa col Psg per Osimhen in stand-by, Miranchuk pronto a lasciare l’Atalanta per andare negli Usa a vestire la maglia dell’Atlanta, Dahl a un passo dalla Roma: le squadre proseguono la preparazione precampionato, i dirigenti le trattative di calciomercato.

I giallorossi hanno trovato l’accordo con il Djurgarden per portare a Trigoria il difensore svedese per il quale pagherà 4 milioni e continuano a cercare il sostituto di Lukaku. Dopo i tentativi fatti per En-Nesyri potrebbero virare su Dovbyk, ma sull’attaccante del Girona c’è l’interesse dell’Atletico Madrid, alla ricerca del sostituto di Morata. È invece pronto a lasciare Bergamo e l’Italia Miranchuk, che sta per passare all’Atlanta United FC: il russo ha dato l’ok di massima al trasferimento in MLS.

Il Psg non molla Osimhen. I francesi continuano a seguire il giocatore del Napoli ma attendono che il prezzo scenda o che le contropartite offerte siano ritenute adeguate. Dopo l’eventuale cessione dell’attaccante, i campani decideranno se fare un investimento importante o andare su un profilo low cost. Nel frattempo il ds Manna è sulle tracce del centrocampista Brescianini del Frosinone, su cui si é mossa anche l’Atalanta. Ieri intanto Lindstrom è stato ceduto all’Everton in prestito con diritto di riscatto per 25 milioni un anno dopo essere arrivato dall’Eintracht Francoforte per 30.

Il Milan insiste per Fofana anche se la trattativa si è complicata: dopo gli inserimenti di Manchester United e Atletico Madrid, il Monaco ha alzato il prezzo del cartellino. Nonostante l’accordo raggiunto da tempo con il classe 1999, il cui contratto scade tra un anno, ora i francesi chiedono circa 35 milioni a fronte sei 15 più bonus offerti dai rossoneri. Le alternative sono Rios e Rabiot, svincolato dopo l’addio con la Juventus. Casadei potrebbe tornare in Italia: il centrocampista attualmente al Chelsea non è stato convocato per la tournée precampionato negli Stati Uniti. Tra le squadre interessate c’è la Fiorentina, ma non è ancora stata trovata l’intesa con il club inglese sulla formula.

Si attendono ormai solo le visite mediche di Calafiori con l’Arsenal per annunciare il passaggio del difensore ai Gunners. Accordo definito sulla base di 45 milioni più 5 di bonus. Per sostituirlo il Bologna pensa allo svincolato Hummels (35 anni), ex Borussia Dortmund, e aspetta una risposta dal tedesco. In casa Como, è ufficiale l’arrivo dell’ala irachena Ali Jasim. Il Verona ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Rocha Livramento dal Maastricht.

