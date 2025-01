Colpo da playoff per Selargius contro Salerno  

San S. Selargius 75

Salerno Basket 60

Nuova Icom Selargius : Mura 2, Berrad 9, Favre 21, Thiam 6, Ceccarelli 25, Madeddu, Ingenito 3, Pinna 3, Valenti ne, Porcu ne, D’Angelo 6. Allenatore Maslarinos.

Salerno Ponteggi : Silvino Oliveira 5, Valerio 13, Scala 4, De Mitri 2, Yusuf 12, Naddeo ne, Orchi 8, Kirschenbaum 16, Scolpini, Vitali. Allenatore Di Lorenzo.

Parziali : 23-16; 40-29; 55-41.

Un colpo da playoff. La Nuova Icom Selargius torna alla vittoria contro Salerno, liquidata con autorità al PalaVienna sul 75-60: un margine che consente di ribaltare il -10 incassato all’andata e di acquisire il vantaggio negli scontri diretti. Quaranta minuti sempre al comando per la truppa di Maslarinos, partita con decisione (subito +9) e capace di allungare ulteriormente alla pausa lunga vincendo nettamente il duello a rimbalzo e mettendo la museruola alla portoghese Silvino Oliveira, seconda miglior marcatrice dell’A2 Femminile. Nel secondo tempo le ospiti hanno provato l’arma della difesa a zona, ma il San Salvatore non ha battuto ciglio, proseguendo imperterrito la sua corsa fino al +15 finale. In copertina Ceccarelli e Thiam, autrici di ben 46 punti complessivi. (ro.r.)

