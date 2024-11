Colpo da film alla Dhl,  un commando armato ruba tablet e telefonini  

Piacenza. Un colpo studiato a tavolino, nei minimi dettagli, e probabilmente preparato da settimane. È il piano che è andato a segno nel corso della notte in un magazzino della logistica della multinazionale Dhl a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, dove una banda di ladri professionisti - si stima vi abbiano preso parte in tutto una decina di persone - ha fatto un furto ingente di materiale elettronico e hi-tech, per un valore non ancora stimato ma che potrebbe raggiungere il milione di euro. Le modalità con cui è stato portato a segno il colpo evidenziano spessore criminale e preparazione dei banditi che, per guadagnare tempo e rallentare l’intervento dei carabinieri, hanno bloccato tutte le vie di accesso al polo logistico piazzando auto e furgoni in fiamme, e gettando anche chiodi a tre punte sull’asfalto. Gli accertamenti si concentrano sulla ricerca di un possibile basista che abbia dato indicazioni alla banda che poi è entrata in azione. L’ora X è scattata nel cuore della notte, quando i banditi hanno bloccato almeno tre strade della Bassa piacentina nei dintorni del magazzino logistico Dhl. A quel punto un’altra squadra ha puntato dritta verso l’ingresso del comparto logistico, sfondando le sbarre all’ingresso e tenendo sotto il tiro delle armi le guardie giurate poste a vigilanza notturna della struttura. Pare che una volta all’interno, i ladri siano andati a colpo sicuro verso i mezzi e gli scaffali con la merce più preziosa: telefonini nuovi di ultima generazione, tablet e computer. Tutta roba che probabilmente era già destinata a rifornire i grossi centri commerciali del Nord in vista del Natale.

RIPRODUZIONE RISERVATA