Colpo da 80mila euro al supermercato 

Un assalto in pieno regola. Almeno quattro o cinque banditi hanno forzato uno degli accessi alla IperPan di Sestu sulla ex 131, hanno raggiunto la cassaforte e l’hanno collegata con un cavo ad un’auto, riuscendo così a sradicarla. Una volta portata fuori l’hanno poi caricata su un camion facendo perdere le loro tracce. Un’operazione-lampo che potrebbe aver fruttato alla banda un bottino di 80mila euro. I carabinieri hanno ritrovato i mezzi rubati usati dai ladri: una Fiat Panda e il camion (abbandonato a Quartucciu), mentre stanno ancora cercando l’auto “pulita” servita per la fuga.

Come in un film

I malviventi sono stati filmati da alcune telecamere durante l’intero raid: erano incappucciati, irriconoscibili. Sono apparsi decisi, prima aprendosi il varco nel supermercato attraverso una porta di emergenza, poi dirigendosi rapidamente verso la cassaforte e facendo il resto. Colpo di Natale riuscito, insomma. Le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri della Stazione di Sestu che svolgono le indagini.

Ad agire sarebbe, o comunque potrebbe essere stata, una banda super specializzata. La stessa che negli ultimi tempi ha preso di mira altri centri commerciali a Decimomannu (due volte) e l’altra notte a Selargius, fuggendo, in quest’ultima occasione, a mani vuote. I carabinieri che agiscono al comando del luogotenente Riccardo Pirali, seguono questa pista. Arrivare ai ladri non sarà però facile. A Sestu, hanno usato tutte le precauzioni possibili proprio per evitare un loro riconoscimento. Nessuno li ha visti dalla strada durante il blitz e le immagini delle telecamere hanno immortalato solo dei soggetti incappucciati e irriconoscibili.

Il raid

Il colpo è stato andato in scena verso le 4 di ieri: i malviventi dovrebbero essere arrivati alla IperPan di Sestu a bordo di due auto e del camion. Usando un piede di porco, i malviventi hanno forzato una delle porte di emergenza, entrando all’interno del supermarket in retromarcia con la Fiat Panda rubata. Con una fune hanno legato la cassaforte all’utilitaria poi hanno dato gas trascinandola fuori dove è stata caricata sul camion.

Nella prima mattinata la scoperta del raid e del furto, con l’allarme subito scattato. Immediato l’arrivo dei carabinieri di Sestu che dopo il sopralluogo e il sequestro delle immagini di alcune telecamere hanno interrogato diverse persone, riuscendo poi a recuperare la Fiat Panda e poi il camion a Sestu. Della cassaforte e dei soldi al momento nessuna traccia. La caccia all’uomo però è appena iniziata.

RIPRODUZIONE RISERVATA