Colpo da 70mila euro in una villa 

Colpo da 70mila euro in una villetta sul litorale del Margine rosso a Quartu. I malviventi hanno approfittato della temporanea assenza dei due anziani proprietari, Antonino Cannella e Marisa Cao, per fare irruzione all’interno della casa di via Feronia e svuotare la cassaforte dopo averla forzata con una smerigliatrice.

Soldi in contanti

Probabilmente i ladri sono entrati in azione certi di non trovare nessuno in casa. I due anziani proprietari erano usciti verso le 10 del mattino per fare la spesa, accompagnati dalla loro badante: quando dopo due ore sono rientrati, si sono subito accorti dell’accaduto: la cassaforte era stata aperta su un lato con una smerigliatrice e tutto ciò che c’era dentro – 70mila euro in contanti - era stato portato via. Nessuno dei vicini si sarebbe accorto di nulla, probabilmente perché un una casa vicina sono in corso lavori di ristrutturazione.

L’amara sorpresa

Al ritorno a casa i due anziani, ex commercianti, hanno trovato la sgradita sorpresa. Quindi la denuncia e l'arrivo di una volante della Polizia, il sopralluogo e la ricerca di eventuali impronte digitali lasciati dai ladri che potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini. Sotto esame anche le immagini di alcune telecamere piazzate nella zona.

È probabile che i malviventi abbiano monitorato la situazione nella zona e che sapessero che in quella casa c’era una cassaforte. Così, in una delle rare uscite dei due coniugi, hanno forzato qualche infisso facendo irruzione nell’abitazione e agendo indisturbati. Non è improbabile che con loro abbia agito un complice rimasto fuori dall’abitazione a fare palo fuori per segnalare l'eventuale ritorno a casa dei padroni di casa. Quando loro sono tornati. non c’erano più nè i ladri, nè i soldi.

Il presidente del comitato dei residenti di Margine Rosso, Emanuele Contu, sottolinea che non si tratta del primo grave furto nella zona e sollecita una maggiore presenza delle forze dell’ordine nella zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA