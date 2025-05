Colpo Cus Cagliari: è in finale playoff 

Cus Cagliari 50

Pontevico 36

Cus Cagliari : Poddighe 6, Caldaro 10, Petronio 6, Saias 5, Pinna ne, Lai 2, Gagliano 13, Cassai 2, Scanu ne, Salvemme 4, Corso, Garcia Leon 2. Allenatore Xaxa

Meccanica Fantini Pontevico : Kotnis 6, Visigalli 2, Racchetti 11, De Cristofaro 6, Bernardelli, Catterina 5, Adami ne, Vida, Rossi 4, S. Pintossi 2, L. Pintossi. Allenatore Doldi

Parziali : 23-13; 31-20; 41-22



Impresa del Cus Cagliari. A Sa Duchessa, le universitarie superano di 14 lunghezze la Fantini Pontevico, ribaltando il -10 incassato all’andata in Lombardia: un risultato che spalanca le porte della finale dei playoff di B Femminile di basket, da affrontare contro la vincitrice del confronto tra Viterbo e Puianello (il match di ritorno è in programma oggi alle 18: le emiliane partono dai 15 punti di vantaggio maturati nel primo confronto).

La partita

Aggressive e determinate, le cagliaritane di Federico Xaxa hanno messo le cose in chiaro già dal primo periodo, mettendo in piedi subito un break di 10-2. Come conseguenza, alla prima sirena il vantaggio era già in doppia cifra. Dopo aver difeso il bottino alla pausa lunga (31-20), il Cus ha allungato fino al +21 nel terzo quarto. Poi nel finale, si è difeso con carattere di fronte agli ultimi assalti disperati delle ospiti, alle quali sono mancati due canestri.



