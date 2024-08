Colpo Cobolli, battuto Paul a Cincinnati 

Il circuse del trennis si avvicna agli Us Open e passa dal Canada all’Ohio. A Montreal la pioggia ha ritardato il programma e ieri notte si è svolta la finale tra Popyrin e Rublev (che dopo Sinner, aveva superato in semifinale Arnaldi per 6-4, 6-2).

A Cincinnati (Masters 1000 sul cemento), concluse le qualificazioni, al primo turno c’è subito un bel risultato per gli azzurri. Flavio Cobolli, numero 33 del ranking Atp, ha battuto in tre set lo statunitense Tommy Paul (n. 12), con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5 dopo oltre due ore di lotta e dopo aver annullato tre match-point nel decimo gioco del set decisivo. Il romano troverà al secondo turno il vincente del match tra Luciano Darderi (n.32), al debutto nel torneo, e il mancino cileno Alejandro Tabilo (n. 21), appena battuto da Sinner a Montreal. Sarà una doppia sfida Italia-Cile, perché c’è anche Musetti-Jarry. Lorenzo Sonego (battuto dallo spagnolo Jaume Munar in tre set) non ha trovato posto in un tabellone dove ci sono anche la wild card Matteo Berrettini (subitop con tro il n. 15 Holger Rune) e Jannick Sinner che ai sedicesimi attende il vincente tra Michelsen e Griekspoor.

