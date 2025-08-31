Colpo Cannonau in casa Baunese 

Baunese 1

Cannonau Jerzu 2

Baunese (4-3-3) : Piras, Loddo (16’ st Loi), Pendin, Moro (15’ st Lamin), Monni, Porceddu (15’ st Pintus) Incollu, Leite Mendes, Mereu (16’ st Canu), Tegas (30’ st Barca), Deiana. Allenatore Masia.

Cannonau Jerzu (4-3-3) : Piroddi, Deiana (1’ st Bruno), Vargiu (30’ st F. Carta), M. Lai (1’ st Ruggeri), Fabio Serra, Federico Serra, M. Serra (30’ st Furcas), M. Carta, Mucelli, R. Serra (10’ st Boi), Erriu. Allenatore Piccaretta.

Reti : pt 45’ Roberto Serra; st 15’ Mucelli, 30’ Lamin.

Arbitro : Corda di Tortolì.

Baunei . Le neopromosse Baunese e Cannonau Jerzu aprono la nuova stagione incontrandosi al comunale Planedda nella prima giornata del girone a tre di Coppa Italia di Promozione, che comprende anche il Castiadas. E a uscire vincitori sono stati gli ospiti allenati da Piccaretta, che hanno espugnato il campo di Baunei battendo i nerazzurri di Masia per 2-1. La cronaca. Al 5' arriva il primo tiro in porta della gara, con il centrocampista locale Porceddu, che ci prova da fuori area senza successo. Al 20’ ospiti vicini al vantaggio con Roberto Serra ma Piras vola e sventa il pericolo. Lo Jerzu passa in vantaggio al 45’ con Roberto Serra, che al termine di un’azione personale batte Piras con un sinistro rasoterra. La Baunese reagisce e al 55’ sfiora il pareggio con Deiana che da dentro l’area calcia alto, dopo aver controllato un bel cross di Mereu. Passa un minuto e ancora Deiana, con un’azione personale, arriva al tiro, ma Piroddi para. Nel momento di maggior pressione dei locali arriva al 61’ il raddoppio degli ospiti, con Daniel Mucelli che mette dentro da due passi al termine di una bella azione manovrata sulla sinistra. Nell’ultimo quarto d’ora la Baunese si getta in avanti e al 77' il neo entrato Lamin prova a riaprire la gara con una punizione dal limite, mettendo la palla all'incrocio alla sinistra di Piroddi.

