Colpo Bari in casa del Pisa 

Salta il fattore-campo nei due posticipi che hanno chiuso la 34a giornata di Serie B. Il Bari consolida il terzo posto vincendo 2-1 in rimonta a Pisa, in una gara dalle mille polemiche arbitrali, mentre il Venezia si allontana dalla zona calda, travolgendo 4-1 a domicilio la Ternana, prossimo avversario del Cagliari.

Bari corsaro

A Pisa, i nerazzurri, subito in dieci per il rosso a Nagy (13'), riescono passano in vantaggio con un rigore di Torregrossa al 18'. Il Bari trova il pari al 36' con Esposito. Nella ripresa,il gol decisivo arriva al 90' con un rigore di Antenucci. Nel recupero, ancora un rosso per il pisano Caracciolo. A fine gara, proteste del Pisa per un possibile errore tecnico dell'arbitro Colombo.

Ternana a fondo

Colpo grosso del Venezia, che passa a vele spiegate a Terni. Gara chiusa già nel primo tempo con le reti dell'ex cagliaritano Andrea Carboni (secondo centro stagionale), di Pohjanpalo e Ellertsson. Nella ripresa, dopo un rigore fallito da Pohjanpalo, Cheryshev cala il poker e Capanni fissa il punteggio sul 4-1 finale. (al.m.)