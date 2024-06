Colpo alle Poste, rapinatore in fuga 

Inviata

Ula Tirso. Le minacce, la pistola puntata contro e quelle urla. «Dammi tutti i soldi». Pochi istanti e nell’ufficio postale di via Dante nella tarda mattinata di ieri è stata messa a segno l’ennesima rapina in una sede periferica. Il malvivente, viso coperto e pistola in pugno, si è fatto consegnare i soldi in cassa ed è fuggito a piedi con il bottino, circa 9mila euro. Immediate le indagini dei carabinieri di Ghilarza.

Il blitz

Erano da poco passate le 13, l’impiegata allo sportello era impegnata in alcune operazioni quando una persona è entrata nell’ufficio, dove in quel momento non c’erano clienti. Forse il rapinatore ha aspettato che l’impiegata fosse sola, poi berretto in testa e viso nascosto da un fazzoletto, ha minacciato la dipendente con una pistola chiedendo i soldi. Senza perdere la calma, la donna ha prelevato il denaro e l’ha consegnato all’uomo, che poi ha fatto perdere le proprie tracce.

Le indagini

L’impiegata ha dato subito l’allarme, è scattato il piano anti-rapina con i carabinieri di Ghilarza e del Comando provinciale di Oristano in prima linea per cercare di individuare il responsabile. Sembra che l’uomo sia scappato a piedi, potrebbe essersi dileguato nelle campagne ma non è escluso che in qualche strada laterale ci fosse un complice ad aspettarlo magari in auto o in moto. Sono stati predisposti controlli e posti di blocco in tutta la zona ma al momento non c’è nessuna traccia del malvivente. Da una prima stima sembra che il bottino si aggiri intorno ai 9mila euro.

I precedenti

Solo qualche mese fa un’altra rapina era stata messa a segno all’ufficio postale di Ollastra mentre un anno e mezzo fa i rapinatori erano entrati in azione prima a Paulilatino e poi a Norbello.

RIPRODUZIONE RISERVATA