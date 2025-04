Colpo al Superenalotto: centra il “5” con 2 euro e ne incassa 142mila 

La dea bendata stavolta bacia Selargius, dove un fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente del Superenalotto da 142mila euro.

Nessun sistema ma una semplice schedina da appena 2 euro compilata e consegnata nel punto vendita Sisal di via San Martino, Mandas Tabacchi, dove già in passato si sono registrate altre vincite importanti.

«Non è la prima volta», conferma il titolare Nicola Mandas, «tempo fa un cliente ha vinto 36mila euro, prima ancora 50mila con un Gratta e vinci. Questa è senza dubbio la vincita record registrata in un nostro bar-tabacchi», ribadisce Mandas che ha un punto vendita anche a Cagliari e un altro a Villasor. Sul fortunato, o la fortunata, che si porterà a casa 142mila euro, il titolare non sa chi possa essere: «Non si è ancora presentato nessuno, speriamo sia qualcuno che ne ha realmente bisogno», dice Mandas. Mentre in città è scattata subito la corsa per capire chi possa essere il vincitore o la vincitrice.

Fortunato o fortunata che è andato davvero vicino – mancava soltanto un numero – dal centrare il 6 e quindi portarsi a casa lo stratosferico jackpot che adesso è arrivato a 26,4 milioni di euro. L’ultimo da 88,2 milioni di euro - ricordano da Sisal - è stato vinto a Roma il 20 marzo scorso con una schedina da 3 euro.

