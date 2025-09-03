VaiOnline
Isernia.
04 settembre 2025 alle 00:16

Colpo al museo, rubati merletti per 200mila euro 

ISERNIA. I segni di effrazione sono evidenti, sono entrati dal portone principale i ladri che martedì notte hanno portato via dal “Museo Civico della memoria e della storia” di Isernia 20 manufatti realizzati nell’Ottocento da merlettaie locali, pezzi unici di lavorazione al tombolo appartenenti alla collezione concessa in comodato gratuito al Comune dalla famiglia Sassi-Buccigrossi. A dare l’allarme, ieri mattina, la custode. Sul posto è arrivata la Mobile. La collezione conta circa cento pezzi, quelli trafugati sono in “tombolo antico”, con una trama fittissima e ricercata che nessuno realizza più. Sono stati raccolti nel tempo dalla famiglia Sassi-Buccigrossi, i cui componenti per anni sono stati commercianti del settore. I ladri hanno spaccato solo le vetrine contenenti le lavorazioni di maggior valore economico, 200mila euro secondo una prima stima; inestimabile, tuttavia, il valore per la città dove ancora, come nel vicino Abruzzo, ci sono donne che tengono viva la tradizione del tombolo. «Si tratta di un atto gravissimo che ferisce la nostra identità - scrive il sindaco Piero Castrataro su Facebook - Il Museo non è solo un luogo di esposizione che racconta la storia della città, ma la casa della memoria collettiva, costruita grazie all’impegno e al contributo di tante generazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

