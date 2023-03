Colpo al “Maradona”, il campionato ringrazia la Lazio  

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto (43' st Cataldi); Felipe Anderson (13' st Pedro), Immobile, Zaccagni (36' st Cancellieri). In panchina Maximiano, Adamonis, Gila, Pellegrini, Lazzari, Radu, Marcos Antonio, Basic, Romero, Fares. All. Sarri.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera (41' st Zedadka); Anguissa (26' st Elmas), Lobotka (36' st Ndombelè), Zielinski (36' st Simeone); Lozano (26' st Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. In panchina Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Zerbin. All. Spalletti.

Napoli 0

Lazio 1

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Rete : nel st 22' Vecino.

Note : angoli 8 a 3 per il Napoli . Rec. 0' e 5'. Ammoniti: Patric, Osimhen, Elmas e Marusic.

La capolista perde l'imbattibilità del "Maradona”. La Lazio di Sarri, ex fischiatissimo a Napoli, compie l'impresa grazie a un gol di Vecino a metà ripresa, a conclusione di una partita non bella e per lunghi tratti anche noiosa. Chi si aspettava dal confronto tra le squadre di Spalletti e di Sarri un calcio divertente e spumeggiante, rimane deluso.

Nel corso della prima frazione viene prodotta una sola occasione da gol. Al 5' Vecino allunga di testa la traiettoria di una punizione calciata da Luis Alberto da sinistra e Di Lorenzo è costretto a intervenire a sua volta con un colpo di testa per ricacciare la palla fuori dalla porta, deviando il pallone in calcio d'angolo.

La svolta

Nel secondo tempo nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra. L'equilibrio viene interrotto al 22' quando Vecino raccoglie una respinta di Kvaratskhelia e fa partire dalla lunga distanza un tiro rasoterra che manda il pallone a infilarsi in rete. Il Napoli reagisce con foga ma con poca lucidità. Le azioni offensive dei partenopei producono un colpo di testa di Osimhen che colpisce la traversa e una mischia serrata davanti a Provedel che non sortisce effetto perché la difesa biancoceleste respinge tutti i tentativi di conclusione dei partenopei. Una traversa è colpita, su punizione, anche da Milinkovic-Savic, tra i protagonisti dell'impresa biancoceleste. Finisce così con la capolista che è costretta a veder violato per la prima volta nel campionato il terreno del “Maradona” e con la Lazio che festeggia e porta a casa tre punti d'oro per la corsa Champions. Il tifosi del Napoli, però, acclamano ugualmente i calciatori di Spalletti e attendono la sfida con l'Atalanta, per riprendere il cammino interrotto.

