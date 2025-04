Colpo al galoppatoio, rubati 12 box 

Singolare e inquietante furto. Dal galoppatoio comunale sono stati letteralmente smontati e portati via ben 12 box per i cavalli. Un danno che si aggira sui 24mila euro, considerato che si spenderebbero circa 2000 euro a box per riacquistarli. Una situazione scoperta solo mercoledì, quando il sindaco Stefano Licheri è stato avvisato dell’accaduto. Ieri pomeriggio ha formalizzato la denuncia in caserma per il danno subito dal Comune.

Il colpo

Le strutture, realizzate in metallo e rivestite di pannelli in legno, erano tassellate lateralmente: oggi rimane solo il capannone vuoto e a guardarlo si resta sgomenti. Tanto più a pensare che portare via i 12 box sicuramente ha richiesto tempo da parte di chi ha commesso il furto. «Dispiace il danneggiamento e il furto della cosa pubblica. E non deve dispiacere solo agli amministratori, ma all’intera cittadinanza perché questo era un bene della collettività. Si sta rubando agli stessi cittadini. Sto presentando denuncia per questo grave atto» dice il sindaco Licheri. Il galoppatoio, realizzato all’uscita del paese, da oltre dieci anni non è dato in gestione, ma pare che nel corso degli anni in tanti lo abbiano frequentato. Il sindaco chiarisce: «Non risultano segni di scasso. Nel 2022 ci siamo accorti che c’era un via vai di persone non solo di Ghilarza che lo utilizzava senza titolo a farlo. Ora stavamo predisponendo tutto per chiedere l’agibilità della struttura, per due volte toccata da incendi, e preparare un nuovo bando per la gestione. Sicuramente chi ha agito conosceva bene la struttura e si è fidato, visto che comunque il galoppatoio si trova praticamente accanto al paese, di fronte ci sono case abitate e la compagnia barracellare passa di frequente. Smontare i box ha richiesto tempo».

I precedenti

L’episodio segue solo di poco il grave atto vandalico messo in atto nella palestra della scuola primaria, dove sono stati distrutti i bagni, vetri e attrezzi vari. Episodio gravissimo per il quale le indagini hanno portato a individuare gli autori, minorenni. Forte allarme anche da parte del gruppo di minoranza: «Siamo molto preoccupati per questi atti vandalici e per queste situazioni incresciose che si stanno verificando a danno della collettività», evidenzia la capogruppo Eugenia Usai. «Se queste strutture fossero state affidate a delle associazioni ci sarebbe qualcuno a presidiarle».

