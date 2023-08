Colpo al distributore di benzina 

Stava per chiudere il distributore di carburante di Suelli, all’ora di pranzo, quando ha visto arrivare a velocità sostenuta una Punto guidata da due persone. Immediatamente Francesca Porru, la donna di 34 anni che gestisce l’attività di famiglia, ha intuito il pericolo, è scappata, lasciando la porta della sua vettura aperta. Sul sedile ha lasciato il borsellino con l’incasso della giornata. Mentre uno dei banditi ha portato via il denaro, il complice con un punteruolo ha bucato una delle ruote della vettura della giovane benzinaia per impedire l’inseguimento.

Sulla Statale

Il fatto è accaduto circa una settimana fa lungo la Statale 128. La vittima del colpo è la figlia del sindaco di San Basilio, Albino Porru, un amministratore molto conosciuto nella zona. L’auto dei banditi è stata poi ritrovata bruciata nelle campagne attorno alla periferia di Senorbì: era stata rubata qualche giorno prima sempre nella zona della Trexenta. Coperta dal segreto investigativo l’entità del bottino, che dovrebbe ammontare a qualche centinaia di euro.

Le indagini

I carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Dolianova sono in possesso delle immagini della videosorveglianza. Le telecamere hanno ripreso il colpo. Non è chiaro quale attrezzo i banditi abbiamo usato per forare una gomma dell’auto della benzinaia, un punteruolo o un coltello probabilmente.

E non è chiaro neppure se, mentre arrivavano verso il distributore di carburante a velocità sostenuto, abbiamo minacciato la donna con un coltello o una pistola.

Di sicuro la benzinaia aveva finito il turno mattutino e prima di rincasare stava facendo lei stesso rifornimento alla sua vettura.

Il blitz è durato pochi minuti. La donna ha avuto la prontezza di mettersi al sicuro, è scappata a una cinquantina di metri di distanza dal distributore e ha potuto solo osservare i banditi in azione, prima portar via l’incasso della giornata e poi danneggiare la sua vettura. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA