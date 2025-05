Colpo a un arbitro: scatta la squalifica sino a maggio 2029 

Quattro anni lontano dai campi di gioco: sino al 7 maggio 2029. A tanto ammonta la squalifica inflitta dal Giudice sportivo al giocatore Rodriguez Ferreira J. Ricardo, 46 anni, in forza alla Fenice Domus de Maria, squadra di calcio a 5 in Serie D. Un provvedimento legato a quanto accaduto, in base al referto arbitrale, nel match di lunedì scorso in casa contro il Poggio dei Pini: un «forte» colpo dato alla caviglia del direttore di gara costato alla vittima una prognosi di sette giorni. La punizione è stata ufficializzata con un comunicato nel quale si spiega che lo stop è la pena «minima» prevista in casi simili: una «condotta violenta» nei confronti dell’arbitro che provochi «una lesione personale attestata da un referto» ottenuto in «una struttura pubblica».

Ieri il giocatore brasiliano, trapiantato a Domus de Maria da anni, ha negato l’aggressione (denunciata ai carabinieri di Pula): «Avevo la caviglia gonfia per colpa di una caduta» a suo dire provocata proprio dal direttore di gara, così «ho avvicinato la gamba per fargliela vedere e si è messo a urlare. Credevo fosse finita lì ma l’indomani ho scoperto che mi ha denunciato: sono pronto a tutelarmi perché non ho aggredito nessuno». Tesi invece sostenuta proprio dall’arbitro, il quale ha affermato di essere stato colpito negli spogliatoi dal giocatore di casa espulso poco prima. Le indagini dei militari faranno il loro corso.

Nel frattempo è arrivata la squalifica sportiva. Nel referto si spiega che il giocatore, allontanato dal campo «al 24’ del secondo tempo per aver espresso», anche mentre usciva, «frasi offensive e gravemente minacciose» contro il direttore di gara, «al termine della partita» si avvicinava a quest’ultimo «apparentemente per chiarire le circostanze che avevano portato alla sua espulsione», poi però «gli afferrava il braccio sinistro e gli dava un forte calcio alla caviglia sinistra provocandogli un acuto dolore». Quindi la visita al pronto soccorso dell’ospedale cagliaritano Santissima Trinità e il referto. «Pratico questo sport da sempre e non ho mai visto nulla del genere in campo di calcio a cinque», il primo commento del calciatore, «l’arbitro per tutto l’incontro mi ha provocato e mi ha anche detto di stare zitto perché qui non siamo in Brasile». Poi «quando stavo per battere una rimessa laterale l’arbitro che passava dietro di me mi ha fatto cadere: credevo si scusasse, invece è andato avanti con le provocazioni culminate con la mia espulsione».

RIPRODUZIONE RISERVATA