Colpo a due passi da piazza di Spagna Rubati i gioielli della moglie di Ferrero 

Roma. Brutta sorpresa per l’ex presidente della Sampdoria Massimo “Viperetta” Ferrero: al rientro nella sua abitazione a pochi passi da piazza di Spagna, alle 19 di domenica, l’ha trovata svaligiata e ha chiamato il 112. I primi accertamenti fanno ipotizzare che i ladri siano entrati da una porta comunicante col villino adibito a b&b, che in quel momento era senza ospiti. La banda, dopo aver rovistato in casa, è scappata con gioielli della moglie di Ferrero. Resta da quantificare il valore del bottino, intanto sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver filmato l’arrivo della banda o in fuga. Ferrero era già stato vittima di un furto dieci anni fa mentre era in vacanza a Sabaudia: i ladri entrarono di notte nella villa sul lungomare presa in affitto e, mentre Ferrero dormiva, fuggirono sulla sua Porsche, ritrovata qualche ora dopo nella zona industriale di Aprilia. Il proprietario del garage fu denunciato per ricettazione.

