Colpito un ospedale nella Striscia di Gaza: 50 morti 

Tel Aviv. L’area circostante uno dei pochi ospedali ancora operativi nel nord della Striscia di Gaza, il Kamal Adwan di Beit Lahia, è diventata per ore campo di battaglia, lasciando a terra oltre 50 morti. L’esercito israeliano, a caccia di terroristi di Hamas, ha fatto irruzione in un edificio vicino mettendolo a ferro e fuoco. Ha ordinato l’evacuazione dell’ospedale 15 minuti prima dell’assalto e, come sempre tra versioni discordanti, si è scatenato l’inferno. L’Idf ha annunciato l’operazione affermando di avere avuto informazioni dall’intelligence sulla presenza di «infrastrutture terroristiche e di agenti che svolgevano attività terroristiche nell’area dell’ospedale Kamal Adwan di Jabaliya», ritenuto «una roccaforte terroristica di Hamas».

Già colpita in ottobre, la zona, secondo l’esercito, «è tornata ad essere una roccaforte chiave», nonostante i ripetuti appelli israeliani ad «astenersi dallo sfruttare l’ospedale per attività militari». I soldati della 401ª Brigata sotto il comando della 162ª Divisione sono quindi entrati in azione, dopo un ordine di sgombero «entro 15 minuti». Tra gli oltre 50 morti, almeno tre membri dello staff medico, che andranno ad aggiungersi alle 45.436 vittime di questa guerra, secondo i conteggi di Hamas. Citando il direttore dell’ospedale, il ministero della Salute del territorio palestinese gestito da Hamas ha affermato che l’esercito israeliano ha «dato fuoco a tutti i reparti chirurgici dell’ospedale» e che «ci sono molti feriti tra il personale medico».

