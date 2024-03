Colpito team Onu, Beirut accusa Israele 

TEL AVIV. Alta tensione al confine tra Libano e Israele. In un nuovo incidente - tra lanci di razzi degli Hezbollah e raid di Israele - quattro osservatori militari della missione Onu “Untso” sono stati feriti nel sud del Libano, lungo la Linea blu di demarcazione con lo stato ebraico. Fonti della sicurezza libanese hanno riferito che si sarebbe trattato di un drone israeliano ma l’Idf ha immediatamente smentito di aver colpito il veicolo, che si trovava nell’area di Rmeish nel sud del Paese.

Negoziati in salita

Di fatto l’episodio è un’ulteriore fotografia di una situazione tesa fino allo spasimo. E mentre il fronte nord resta incandescente e a rischio escalation, oggi al Cairo dovrebbero riprendere i difficili negoziati indiretti tra Hamas e Israele - mediati da Usa, Egitto e Qatar - nel tentativo di raggiungere una nuova tregua nella Striscia che porti anche al rilascio dei circa 130 ostaggi a Gaza. Nel continuo lavorio diplomatico per frenare l’annunciata operazione di Israele a Rafah, nel sud della Striscia, sembra invece confermata la missione di una delegazione israeliana di alto livello domani a Washington - come chiesto dal presidente Joe Biden - per fare il punto sulla situazione.

La zona cuscinetto

Al 176esimo giorno di guerra a Gaza, Hamas ha ricordato che non ci sarà alcuna intesa con Israele se non ritirerà l’esercito. Poi, a nome delle Fazioni palestinesi della Striscia, ha bollato come una «una trappola» la proposta, attribuita ad Israele, di istituire una forza militare multinazionale con truppe provenienti da Paesi arabi per la sicurezza nella Striscia e la scorta ai convogli degli aiuti. Secondo Hamas è «un inganno dei sionisti per attirare alcuni Paesi arabi a servire i loro piani e progetti dopo il loro grande fallimento sul campo». Il quotidiano Haaretz ha riferito l’intenzione di Israele di creare una zona cuscinetto al confine con Gaza che potrebbe occupare circa il 16% della Striscia.

Il drone

Quanto all’auto dell’Untso, secondo fonti della sicurezza libanese l’attacco è stato «lanciato da un drone israeliano che ha seguito il convoglio di due veicoli con chiare insegne delle Nazioni Unite. I tre osservatori e il loro interprete libanese erano scesi dalle auto nei pressi di Rmeish quando hanno sentito il ronzio del drone e sono rientrati velocemente a bordo dei fuoristrada». A quel punto «il drone israeliano ha lanciato un missile verso il convoglio». I quattro feriti, non in pericolo di vita, sono di nazionalità australiana, cilena, norvegese e libanese. Ma l’esercito israeliano ha ribadito di non aver colpito alcun veicolo Unifil, smentendo «alcuni rapporti».

