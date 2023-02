«Colpito quando era già a terra» 

Per il tenente colonnello del Ris Paolo Fratini non c’è nessun dubbio: «Quella macchia sulla tomaia è da gocciolamento». Per il genetista Giorgio Portera, consulente della difesa, la goccia di sangue sulla tomaia della scarpa di Gianmichele Giobbe, allevatore di Orotelli accusato dell’omicidio dello zio Esperino, «non è inverosimile che possa essere stata prodotta da uno strofinamento», quindi in un momento successivo all’azione omicida. Una contaminazione. Due pareri contrapposti su una cruenta scena del crimine, analizzata ieri davanti alla Corte d’assise di Nuoro dagli esperti chiamati da difesa e accusa.

Sangue ovunque

Su una cosa i due esperti non hanno obiettato: Esperino Giobbe fu massacrato la mattina del 17 ottobre 2020 nell’ovile di Su Filighe. Ben 15 le sprangate inferte. Dinamica spiegata bene da Fratini che ha descritto la scena del crimine distinta in tre aree. La prima dove l’uomo è stato colpito, la zona A, con una enorme pozza di sangue a terra. La seconda, la zona C, dove il corpo è stato spostato dall’omicida e di nuovo colpito mentre era a terra. E la terza, la zona B, dove il corpo è stata sistemato dai soccorritori del 118. «Nella zona A - ha spiegato - la pozzanghera di sangue è importante perché il corpo ha stazionato, ma qui ci sono anche schizzi radiali all’altezza di 35 sino a 85 centimetri sul muro dal basso verso l’alto, segno che è stato colpito a terra». Poi la zona C con i segni di trascinamento, di nuovo colpito: «In vicinanza ci sono 2 denti, e tracce di sangue proiettate dall’oggetto contundente». E ancora sangue. Per il consulente dell’accusa rappresentata dal pm Andrea Ghironi le macchie di sangue sulla scarpa di Gianmichele «sono dovute da gocciolamento». Portera ha posto tanti dubbi, dall’assenza di macchie della vittima sui vestiti e le auto sequestrate agli indagati a quantità e qualità della traccia rivenuta sulla tomaia della scarpa dell’accusato: «La scena non era cristallizzata, può esserci stata una contaminazione successiva». A dare manforte alla tesi il medico legale Stefano Gessa, chiamato dai legali di difesa Lorenzo Soro e Mario Pittalis: «Nello scarponcino sostanze terrose ioniche possono dare falsi positivi al luminol, è improbabile che in quella scena non ci sia stata contaminazione nella suola».

Il nipote

In aula Gianmario Giobbe, inizialmente indagato col cugino Gianmichele: «Lasciammo Esperino vivo, abbiamo vaccinato le vacche insieme, ci aveva chiesto lui di aiutarlo. Era vivo, noi andammo via verso le 10.30 o 11, rimase perché doveva mettere dei campanacci. Con Esperino non ci furono mai tensioni, non aveva nemici. Tornai in campagna quando mi chiamò mio cugino che lo trovò a terra».