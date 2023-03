Colpito e ucciso dall’escavatore guidato dal figlio 

La giornata di lavoro era quasi terminata. Poi l’imprevisto e nelle campagne di s’Arenarzu, a pochi chilometri da Ghilarza, la serata è finita in maniera tragica: un anziano di 83 anni è stato colpito dalla benna dell’escavatore guidato dal figlio. Per Peppino Mele non c’è stato niente da fare. I carabinieri della Compagnia di Ghilarza hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha suscitato grande commozione in tutta la comunità, dove la famiglia Mele è molto conosciuta.

Nei campi

Peppino Mele, una vita trascorsa nelle sue campagne, anche ieri come tutti i giorni era nell’azienda di famiglia che sorge in località “Corrudos” nella zona di s’Arenarzu lungo la strada provinciale che da Ghilarza porta a Fordongianus. A fine serata, il figlio Efisio, 54 anni, alla guida dell’escavatore stava eseguendo alcuni lavori per realizzare un muro in pietra nel terreno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Peppino Mele stava osservando da vicino le varie operazioni, il figlio gli avrebbe chiesto più volte di allontanarsi e mettersi in una posizione più sicura, stare a ridosso del mezzo in movimento poteva essere molto pericoloso.

L’incidente

Poi l’urto improvviso, il figlio Efisio è sceso velocemente dal mezzo e ha trovato il padre immobile nel terreno. Immediatamente è scattato l’allarme, sono stati momenti concitati e drammatici. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, e poi anche l’elicottero dell’Areus ma per l'allevatore non c’era più niente da fare. Il colpo con la benna, che l’ha fatto finire su un grosso masso, non ha lasciato scampo a Peppino Mele. Nel frattempo nell’azienda sono arrivati anche gli altri tre figli, disperati e increduli per il terribile incidente appena accaduto.