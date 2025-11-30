Colpito da una palla di rimbalzo, cacciatore in ospedale 

La battuta di caccia al cinghiale nelle campagne di Masullas ha rischiato di finire in tragedia. Nella tarda mattinata di ieri un 56enne, originario di Morgongiori ma residente a Uras, è stato colpito da una palla di rimbalza esplosa da un collega della sua compagnia. Subito soccorso, è stato trasferito con l’elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari. Dai primi riscontri sembra che non sia in pericolo di vita.

L’incidente è accaduto intorno alle 14, la battuta di caccia grossa era quasi al termine quando c’è stato l’imprevisto. Un amico ha esploso una fucilata ma la palla di rimbalzo ha colpito il 56enne al braccio e di striscio al torace. Immediatamente i colleghi hanno lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, dopo le prime cure, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero per il trasferimento al Brotzu.

Nelle campagne di Masullas sono arrivati subito anche i carabinieri della Compagnia di Mogoro che hanno raccolto tutti gli elementi utili a chiarire l’accaduto, hanno sentito a lungo anche gli altri cacciatori per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA