Colpito da una fiammata in cucina, anziano ustionato 

Raggiunto al volto da un ritorno di fiamma mentre accendeva il forno. Un pensionato di 84 anni è rimasto intossicato e ferito al viso, nella propria abitazione di via San Matteo, nel centro urbano di Ploaghe. L’incidente sabato, poco dopo mezzogiorno, al primo piano di una palazzina a due livelli, dove l’uomo si trovava da solo e si apprestavaa preparare il pranzo. Si è recato in cucina e, in un ambiente ormai saturo per una probabile fuga di gas, ha provato ad accendere il forno ed è stato investito da una fiammata improvvisa che le ha bruciato una parte del volto. Sono stati i carabinieri di Ploaghe, allarmati dai vicini, i primi a raggiungere l’abitato e a soccorrere l’anziano. L’uomo a terra è stato portato fuori dalla palazzina e affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza medicalizzata che lo ha trasferito al Santissima Annunziata di Sassari. Le condizioni del pensionato si sono rivelate meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento. I vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti a spegnere le fiamme hanno constatato i danni riportati all’interno dell’abitazione, interdetta fino al ripristino della salubrità. Hanno provveduto ad effettuare una perizia e i rilievi per accertare le cause che hanno innescato l’incendio.

RIPRODUZIONE RISERVATA