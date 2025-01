Colpito da un masso, Comune a giudizio 

Un automobilista ha citato davanti al Tribunale il Comune di Nuoro chiedendo un risarcimento di oltre 300 mila euro a causa di un grave incidente avvenuto sulla strada pedemontana. Il fatto risale all’ottobre 2023, quando un masso si staccò dal costone sopra il colle Sant’Onofrio, precipitando sulla carreggiata e sfondando il parabrezza dell’auto. Il masso, grande quanto una palla, colpì l’automobilista alla spalla, ma fortunatamente non lo uccise. Pochi centimetri più in là, però, avrebbe potuto avere esiti tragici. L’uomo ha riportato gravi ferite e ha deciso di intraprendere una causa legale contro il Comune, responsabile della manutenzione della strada.

Frana e responsabilità

La strada pedemontana, inaugurata nel 2020, è chiusa da quasi un anno a causa di un altro movimento franoso avvenuto nel febbraio 2024, quando un masso di dimensioni considerevoli si è staccato dal costone e ha rischiato di causare danni ancora più gravi. Da allora, l’arteria è interdetta al traffico. Nonostante ciò, le transenne vengono spostate frequentemente e gli automobilisti continuano a percorrerla, ignorando i divieti. L’incidente che ha coinvolto l’automobilista risale a ottobre 2023, quando, percorrendo la pedemontana, l’uomo è stato colpito da un masso che si è staccato dal versante. L’auto ha subito danni ingenti: il parabrezza è stato sfondato e l’automobilista ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail. Polizia e vigili del fuoco hanno confermato la gravità dell’evento.

La situazione

L’arteria, che collega il quartiere Monte Jaca alla strada per Oliena-Orgosolo, è di recente costruzione, ma presenta diverse carenze. È priva di illuminazione e non ha barriere di contenimento sul lato a monte della carreggiata. La segnaletica è insufficiente, lasciando la strada vulnerabile a rischi come quello che si è verificato. La responsabilità del Comune è stata messa in evidenza dall’automobilista sottolineando la necessità per l’ente di garantire la sicurezza delle strade di sua competenza.

La richiesta

L’automobilista, tutelato da Francesco Stara, ha citato il Comune sostenendo che la strada fosse pericolosa e che l’ente non avesse adempiuto agli obblighi di manutenzione e sicurezza. Il ricorso fa riferimento al decreto 285 del 1992, che obbliga gli enti proprietari delle strade a provvedere alla manutenzione, alla gestione, alla pulizia e alla messa in sicurezza delle relative pertinenze. Fatto avvenuto ben un anno dopo l’incidente, con l’amministrazione che solo nel novembre 2024 ha imposto ai proprietari dei terreni sovrastanti la strada di mettere in sicurezza i versanti, al fine di prevenire ulteriori incidenti. È stato dato un termine perentorio di sessanta giorni per eliminare il pericolo. La vicenda solleva anche dubbi sul controllo e sulla manutenzione delle infrastrutture, mettendo in luce la necessità di interventi più tempestivi per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA