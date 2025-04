Colpito da ictus, cinque ore per le cure 

Ingresso nel Pronto Soccorso di Olbia alle 14,47 del 23 ottobre del 2022, diagnosi ischemia cerebrale; avvio delle cure del paziente alle ore 20 dello stesso giorno, nell’ospedale Brotzu di Cagliari. Cinque ore prima di terapie idonee, una eternità. Per il paziente, 47 anni, olbiese, professionista altamente qualificato della Marina mercantile, oggi le conseguenze sono pesantissime. Danni irrimediabili, almeno stando alla documentazione medica che il legale dell’uomo, l'avvocato Matteo Stochino, ha depositato alla giudice del Tribunale di Sassari, Ada Gambardella. La vittima del presunto caso di malasanità è una persona che non cammina, si muove con grandissime difficoltà (emiparesi facio brachio crurale sinistra) e soffre di depressione. Il mare, che gli dava tutto, ora è lontanissimo. Tramite il suo avvocato, l’uomo ha portato il suo caso in Tribunale, prima udienza a fine maggio. L’avvocato Matteo Stochino, per conto del suo assistito, chiama in causa la Aou di Sassari e Areus per quanto riguarda il funzionamento del 118. Secondo i consulenti medici della presunta vittima, il presunto ritardo diagnostico e terapeutico ha determinato un danno irreparabile con perdita di chance di cura. Il tema centrale è l’accettazione del paziente da parte di Aou alle 15 del 23 ottobre 2022, nonostante l’azienda ospedaliera sapesse che il tomografo era fuori uso, circostanza che ha reso impossibile la tac perfusionale.

I fatti

La tesi del legale della presunta vittima dovrà essere vagliata dal giudice, eventuali responsabilità della Aou di Sassari e di Areus (Azienda regionale della emergenza urgenza) devono essere accertate. Ma dagli atti della causa emergono alcuni elementi inconfutabili. La persona colpita da ictus, nella tarda mattinata del 23 ottobre 2022, viene soccorsa nella sua abitazione di Olbia dai Vigili del Fuoco. L’uomo stava stava facendo la doccia e parte la chiamata al 118. Secondo la ricostruzione dell’avvocato Stochino, nonostante i segnali del sospetto ictus, non si muove un mezzo di soccorso avanzato, ma una ambulanza “con soli volontari a bordo”. Quindi non sarebbe scattato il protocollo per l’ictus. In Pronto Soccorso, a Olbia, gli specialisti inquadrano correttamente il problema e dispongono il trasferimento a Sassari. La Aou, è questa la circostanza segnalata al Tribunale, non è nelle condizioni di trattare il paziente e lo avrebbe accettato lo stesso. Quando si decide si trasferirlo a Cagliari, si deve attendere la disponibilità dell’elicottero e così si arriva alle 20 del 23 ottobre. L’avvocato Matteo Stochino ha chiesto, come primo atto, una consulenza d’ufficio.

