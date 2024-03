Colpito da due proiettili in pieno giorno Sul raid alla Magliana indaga l’Antimafia 

ROMA. Spari in strada in pieno giorno. Almeno due i colpi di pistola esplosi contro un 55enne con precedenti per droga all’ingresso dell'officina in cui lavora. Sull’agguato indagano i poliziotti della Squadra mobile coordinati dai pm dell'Antimafia. Ieri alle 9.30, in via di Pian Due Torri alla Magliana, quando una donna in un palazzo vicino ha sentito gli spari e si è affacciata dal balcone, ha visto l'uomo a terra in una pozza di sangue e ha chiamato il numero di emergenza 112. All'arrivo dei soccorsi il ferito era cosciente. Colpito all’interno di una coscia, l’uomo è stato trasportato in ospedale. Secondo la prima ricostruzione gli ha sparato un uomo sceso da un'utilitaria nera, mentre un complice lo aspettava alla guida con il motore acceso. Dopo aver sparato l’uomo è risalito a bordo e l’auto è partita a tutta velocità verso il Lungotevere. L’aggressione è avvenuta a poche centinaia di metri dall’asilo di via Castiglion Fibocchi, dove nel 2019 fu ucciso il 34enne Andrea Gioacchini.

