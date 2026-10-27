«Colpito con cinture e cinghie, mi sono difeso» 

Resta in carcere Alessio Tonzanu, accusato di rissa e del tentato omicidio di un 17enne, domenica notte in via Marghinotti. Ieri si è tenuta l’udienza di convalida al termine della quale il gip Giuseppe Grotteria ha disposto la conferma della custodia cautelare a Bancali per il 19enne, originario di Sorso. L’indagato, difeso dall’avvocato Gianluigi Poddighe, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto fornire dichiarazioni spontanee davanti al giudice e al pubblico ministero Giovanni Dore. Manifestando il proprio dispiacere per quanto successo al minorenne raggiunto da due coltellate, al fianco e alla coscia, e che adesso, dopo un’operazione chirurgica, è fuori pericolo. «Mi sono solo difeso - ha riferito - Sono stato colpito da diversi ragazzi con cinture e cinghie».

Secondo la ricostruzione, lo scontro tra circa dieci giovani sarebbe iniziato nel locale Le Iene da cui i giovani sono stati mandati via. Una volta all’esterno la colluttazione si è aggravata fino alle coltellate contro il 17enne. Si tratterebbe di una aggressione estemporanea, secondo quanto trapela, e non premeditata da nessuno dei due che non si sarebbero mai visti prima. Tonzanu ha un’altra accusa per tentato omicidio, conseguenza del ferimento, nel 2025 a Sennori, di un 21enne e a novembre inizierà, per questo procedimento, l’udienza preliminare.

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