Colpito alla pancia, 30enne in ospedale  

Colpito alla pancia con un oggetto tagliente, forse un coltello o un cacciavite, è finito in ospedale al Brotzu: momenti di paura per un trentenne, accompagnato dal 118 al pronto soccorso con assegnato un codice rosso. Per fortuna la ferita non era profonda e i medici gli hanno dato sette giorni di cure.

L’aggressione, ancora avvolta nel mistero, è avvenuta ieri pomeriggio a Pirri. Il giovane è stato soccorso in via Monsignor Virgilio ma quasi certamente l’episodio è avvenuto da un’altra parte. Sono intervenuti per i primi accertamenti gli agenti della Squadra volante e ora le indagini sono svolte dagli investigatori della Mobile.

La vittima non ha per ora collaborato. Dunque non si conosce ancora la causa dell’aggressione, avvenuta probabilmente al termine di una discussione. La Polizia sta cercando di acquisire altri elementi per risalire al responsabile del ferimento. (m. v.)

