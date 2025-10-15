Colpito al collo da una coltellata, aggressore denunciato 

Una persona arrestata e due segnalate alla Procura di Tempio, è il bilancio di tre interventi dei carabinieri nel centro storico di Olbia. L’attività più rilevante è quella che ha portato alla identificazione e alla denuncia per il reato di lesioni gravi di un uomo di 52 anni, olbiese, protagonista di una aggressione ai danni di giovane di 30 anni. La vittima, stando ai rilievi dei carabinieri, è stata raggiunta da un fendente al collo che fortunatamente non ha avuto conseguenze letali. La persona denunciata, durante un discussione avrebbe impugnato un coltello colpendo il giovane. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso, i medici hanno assegnato al giovane dieci giorni di cure.

Sempre i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 22 anni, destinatario di una misura del gip di Tempio che gli vietava di avvicinarsi alla sua ex fidanzata (vittima di maltrattamenti). Il giovane, violando le prescrizioni del giudice, si è recato nella casa della ex attivando l’allarme del braccialetto elettronico, che indossava. La terza denuncia è a carico di un uomo di 33 anni, sorpreso dai militari mentre nascondeva nel giardino della propria abitazione generi alimentari e indumenti rubati nella sededella Croce Rossa di Olbia. La refurtiva, del valore di 2mila euro, è stata restituita all’associazione.

