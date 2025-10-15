VaiOnline
Olbia.
16 ottobre 2025 alle 00:10

Colpito al collo da una coltellata, aggressore denunciato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una persona arrestata e due segnalate alla Procura di Tempio, è il bilancio di tre interventi dei carabinieri nel centro storico di Olbia. L’attività più rilevante è quella che ha portato alla identificazione e alla denuncia per il reato di lesioni gravi di un uomo di 52 anni, olbiese, protagonista di una aggressione ai danni di giovane di 30 anni. La vittima, stando ai rilievi dei carabinieri, è stata raggiunta da un fendente al collo che fortunatamente non ha avuto conseguenze letali. La persona denunciata, durante un discussione avrebbe impugnato un coltello colpendo il giovane. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso, i medici hanno assegnato al giovane dieci giorni di cure.

Sempre i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 22 anni, destinatario di una misura del gip di Tempio che gli vietava di avvicinarsi alla sua ex fidanzata (vittima di maltrattamenti). Il giovane, violando le prescrizioni del giudice, si è recato nella casa della ex attivando l’allarme del braccialetto elettronico, che indossava. La terza denuncia è a carico di un uomo di 33 anni, sorpreso dai militari mentre nascondeva nel giardino della propria abitazione generi alimentari e indumenti rubati nella sededella Croce Rossa di Olbia. La refurtiva, del valore di 2mila euro, è stata restituita all’associazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 