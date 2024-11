Colpita la base dei Sassarini 

Tel Aviv. A venti giorni dal potente attacco dei caccia dell’Iaf contro la repubblica islamica di Ali Khamenei - dopo i missili balistici su Israele del primo ottobre - cominciano ad emergere le conseguenze rovinose custodite finora dalla pervasiva censura iraniana, mentre Israele colpisce ancora la base italiana in Libano dove ci sono anche i militari sardi della Sassari. Fonti Usa e dello Stato ebraico hanno riferito ad Axios che le bombe dell’Idf hanno distrutto il centro di ricerca sulle armi nucleari top secret, cioè la famigerata Taleghan 2 nel complesso militare di Parchin, 32 chilometri dalla capitale. A supporto ci sono le immagini satellitari che mostrano l’edificio in macerie. Il sito, in passato dichiarato inattivo, è stato distrutto e l’attività iraniana dell’ultimo anno sulle armi nucleari è stata danneggiata in modo significativo. Un colpo eccezionale per Benyamin Netanyahu, che da anni cerca di tenere a freno le mire nucleari degli ayatollah.

I danni

I missili di Tsahal hanno distrutto le sofisticate apparecchiature utilizzate per progettare gli esplosivi al plastico che circondano l’uranio nel dispositivo nucleare e sono necessari per farlo esplodere. Solo la scorsa settimana il ministro Abbas Araghchi ha affermato che «l’Iran non è alla ricerca di armi nucleari, punto». Khamenei nel mentre lavora su tutti fronti che ha aperto in Medio Oriente: il suo emissario, Ali Larijani, è arrivato nella regione con un obiettivo specifico. Inseguito, letteralmente, dai bombardamenti dell’Idf giovedì a Damasco e ieri a Beirut, il consigliere senior della guida suprema ha rappresentato la posizione dell’Iran sulla tregua in Libano. Teheran ha fatto sapere che sosterrà qualsiasi decisione presa da Beirut e dalla “resistenza” in Libano - ossia Hezbollah - per arrivare alla tregua. Poi ha sottolineato che non abbandonerà Hezbollah e i suoi alleati.

La Farnesina

Intanto l’Idf ha continuato a tempestare di missili i siti di Hezbollah a Beirut sud, con tre ondate di attacchi venerdì che hanno buttato giù tra l’altro un edificio di 11 piani, mentre gli abitanti, avvisati in precedenza dall’esercito di spostarsi di 500 metri, riprendevano con i telefonini il disastro in diretta come in un film catastrofista. In giornata invece una granata israeliana calibro 155 è caduta, per fortuna senza esplodere, sulla palestra della base italiana Unifil a Shama, dove sono presenti i soldati della Brigata Sassari. Un proiettile che avrebbe potuto fare danni importanti vista la sua letalità. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiamato il collega israeliano Gideon Saar definendo «inaccettabile» l’ennesimo incidente che coinvolge il contingente Onu nel sud del Libano e auspicando il raggiungimento di un cessate il fuoco. «Ho ribadito la richiesta di protezione ai soldati italiani, che sono lì per la pace e non sono terroristi. Saar ha garantito un’immediata inchiesta sull’accaduto», ha riferito il titolare della Farnesina.

