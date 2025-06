Colpita caffetteria a Gaza City: ventuno vittime   

Gaza city. Le bombe a Gaza continuano a cadere, provocando decine di morti, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti e del Qatar per mediare una tregua tra Israele e Hamas. L'episodio più cruento di questa ennesima giornata di guerra si è verificato in un popolare internet cafè sul lungomare, frequentato anche da giornalisti nella parte occidentale della Striscia: almeno ventuno le vittime. Un raid che ha fatto seguito ad un nuovo ordine di evacuazione dell'Idf per la fascia costiera settentrionale, dove si trova Gaza City. Il segnale che le operazioni militari si sono allargate ulteriormente. «Stavo andando al caffè per usare internet, a pochi metri di distanza, quando c'è stata una violenta esplosione. Sono corso sul posto. C'erano i miei colleghi, persone che incontro ogni giorno. La scena era orribile: corpi, sangue, urla ovunque», ha raccontato alla Bbc Aziz Al-Afifi, un cameraman di una casa di produzione locale. Sui social sono state diffuse le immagini che sembrano mostrare il momento in un cui un missile, apparentemente lanciato da un caccia israeliano, colpisce la zona della caffetteria Al-Baqa, che era diventata uno spazio ben noto per giornalisti, attivisti e lavoratori da remoto, offrendo accesso al web, posti a sedere e spazio di lavoro di fronte al mare. L'esercito israeliano non ha fornito commenti immediati sull'accaduto. Il bombardamento sull'internet cafè è avvenuto dopo un'ondata notturna di raid su varie zone della Striscia, mentre sono proseguiti anche gli scontri a fuoco tra esercito e milizie di Hamas, che secondo le autorità locali hanno provocato almeno 48 morti in 24 ore. Nel mezzo della crisi umanitaria in continuo peggioramento. I sempre più massicci ordini di evacuazione dei civili, insieme a i raid, sembrano parte di un piano israeliano per espandere l'offensiva terrestre più in profondità, secondo le intenzioni del governo, per sconfiggere definitivamente Hamas.

