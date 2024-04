Colpita base in Iraq, drone su Israele 

Kalso. L'onda lunga dello scontro a debole intensità e, per ora, a basso rischio tra Israele e Iran è arrivata anche in Iraq con un bombardamento di paternità incerta a Kalso, contro una base della milizia sciita filo iraniana delle Forze di mobilitazione popolare irachene che ha provocato almeno un morto e otto feriti.

Nessuna rivendicazione dell'attacco, anzi una corsa a smarcarsi dalle responsabilità. Israele non è coinvolta nell'esplosione in Iraq, hanno fatto sapere alcune fonti alla Cnn. «Gli Usa non hanno condotto raid aerei in Iraq», ha affermato su X Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti bollando come false le informazioni che parlavano di un attacco americano.

A complicare il giallo anche il governo di Baghdad secondo il quale «non c'erano droni o aerei da combattimento nello spazio aereo del governatorato di Babil prima o durante l'esplosione». Certa della provenienza dell'attacco è invece la Resistenza Islamica, gruppo che in Iraq riunisce forze filo iraniane, che ha annunciato il lancio di droni contro un obiettivo vitale a Eilat, nel sud di Israele, come «risposta alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista».

La corsa ad abbassare i toni, anche nell'ottica di screditare il nemico, arriva pure dall'Iran. «Quello che è successo a Isfahan venerdì mattina non è stato un attacco... Le armi erano più simili a giocattoli con cui giocano i nostri bambini, non a droni», aveva detto a Nbc il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica Hossein Amirabdollahian, senza attribuire la responsabilità dell'attacco.

La realtà potrebbe però essere molto diversa se è vero, come scrive il New York Times citando fonti occidentali, che l'attacco israeliano contro l'Iran includeva almeno un missile lanciato da un caccia contro le difese aeree del sito nucleare top-secret di Natanz, nei pressi di Isfahan, e che aveva una tecnologia che consentiva all'arma di eludere i sistemi di difesa. Le immagini satellitari mostrano infatti danni al radar di un sistema S-300 presso l'ottava base aerea di Shekari a Isfahan.

Nessun danno, ribatte l'Iran, affidando a fonti informate citate dall'agenzia Mehr la smentita secondo cui ci sono stati solo dei «micro-droni colpiti prima che raggiungessero le aree critiche».

La guerra degli avvertimenti, intanto, va avanti. «Finché non ci saranno nuovi avventurismi da parte di Israele contro i nostri interessi, non avremo nuove reazioni», ha scandito il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica. Israele non replica ma non perde d'occhio gli Hezbollah, longa manus dell'Iran in Libano, contro le cui basi nel sud del Paese ha lanciato raid aerei. Ad al-Jabin ci sono stati almeno tre morti e un numero imprecisato di feriti. Altri due miliziani sono morti ad Ayta ash-Shab e Kfar Kila. Sotto tiro anche Rafah: almeno 10 persone, tra le quali sei bambini, sono state uccise in attacchi aerei notturni. Nel campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania, si contano dieci morti e otto arresti durante un'operazione israeliana.

RIPRODUZIONE RISERVATA