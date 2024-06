Colpisce il vicino con un masso 

Due aggressioni brutali nel giro di poche ore in Gallura e ora la Procura valuta le contestazioni di tentato omicidio per un giovane di 25 anni, olbiese e per un artigiano di Tempio, un uomo di 60 anni. I fatti si sono verificati domenica mattina e per le vittime sono state necessarie cure mediche e in un caso il ricovero in ospedale. L’episodio più grave è avvenuto nelle campagne di Tempio, intorno alle 8 di domenica. I fatti sono al vaglio del pm di turno dopo un accesso in ospedale dei Carabinieri. La vittima è un imprenditore, Nino Solinas, uno dei fondatori dell’azienda Smeraldina, da tempo uscito dalla società. Stando alla ricostruzione dei fatti sottoposta al pm di turno, Solinas stava discutendo su un muro in costruzione con un confinante, con il quale aveva sempre avuto ottimi rapporti. Per ragioni ancora da accertare, l’imprenditore ha visto improvvisamente che l’uomo davanti a lui lo stava minacciando con un grosso listello di granito. La vittima non ha avuto alcuna possibilità di allontanarsi, è stata colpita alla testa dal pesante oggetto contundente. L’imprenditore ha sollevato il braccio e ha in qualche modo attenuato la violenza della “sprangata” con la stecca di granito. Solinas è stato soccorso subito da un’altra persona che era presente sul posto, nella località di Parapinta, al momento dell’aggressione. Chi ha prestato le prime cure si è reso conto della gravità della ferita alla testa e della necessità di un trasferimento in ospedale. Solinas, portato nel Pronto Soccorso del Paolo Dettori è stato affidato ai medici che ne hanno disposto il ricovero per accertamenti. L’uomo non è in pericolo di vita. Il personale dell’Arma dei Carabinieri ha subito verificato le condizioni della vittima in ospedale. Ieri, il legale di Solinas, l’avvocato Gianfranco Grussu, ha presentato una denuncia sui fatti. Per il legale, il gesto del confinante della vittima era “potenzialmente letale”. Sulla contestazione di tentato omicidio, l’ultima parola spetta al pubblico ministero.

Ferita al collo

La Procura di Tempio sta valutando anche la posizione di un giovane olbiese accusato di ferito con un frammento di vetro un coetaneo tedesco. I fatti sono avvenuti nelle primissime ore di domenica nei pressi di una discoteca di Olbia, la vittima ha riportato una bruttissima ferita al collo. Le indagini sono in corso.

