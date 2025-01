Colpisce a martellate i genitori 

Con un martello da carpentiere si è avventato contro i genitori colpendoli alla testa e mandandoli all’ospedale. Federico Cuccu, cuoco 35enne di Villacidro, è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali. Lunedì sera era rientrato da poche ore dal nord Italia dove si trovava per lavoro quando ha aggredito la madre Marisa Loru e il padre Sebastiano Cuccu nella cucina della casa di famiglia in via Cagliari, una zona storica del paese all’ombra del Monte Linas. Ai due, accompagnati d’urgenza in ospedale da due ambulanze del 118, sono stati assegnati 35 giorni di cure. Sul posto i carabinieri della compagnia di Villacidro, al comando del maggiore Francesco Capula, che nella notte sono intervenuti nell’abitazione e hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

La cronaca

Intorno alle 22 in via Cagliari sono risuonate le grida che provenivano dalla casa della famiglia Cuccu. Federico, uno dei due figli, fin da ragazzo lavora nel settore della ristorazione come cuoco e da anni gira l’Isola da stagionale, pare fosse atterrato proprio lunedì sera all’aeroporto di Cagliari e fosse rientrato a casa con un taxi. Per ragioni ancora in fase di accertamento l’uomo ha preso a discutere con i genitori. All’improvviso – almeno in base alle prime ipotesi formulate dai tanti che sono corsi a vedere ciò che stava accadendo – Cuccu avrebbe afferrato un grosso martello (manico in legno, la doppia dentatura di metallo davanti e un robusto tamburo) che probabilmente si trovava sul retro dell’abitazione e, con quest’arma improvvisata stretta tra le mani, si sarebbe scagliato sulla coppia. Le richieste d’aiuto e le urla sono rimbombate nella stretta via del centro e subito è arrivato l’allarme alla caserma di via Nazionale. Alcune pattuglie dei carabinieri con le sirene accese si sono precipitate davanti alla casa e con loro sono arrivate anche due ambulanze del 118 mentre in tanti si affacciavano alle finestre per capire cosa fosse successo.

I soccorsi

Marisa Loru, casalinga, e Sebastiano Cuccu, un passato da muratore e pastore, sono stati medicati sul posto prima di essere caricati su due ambulanze per il trasporto d’urgenza all’ospedale di San Gavino, mentre in via Cagliari operatori sanitari, carabinieri e vigili urbani lavoravano per riportare alla calma il 35enne per il quale è stato necessario l’intervento del personale medico. Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di lesioni personali.

RIPRODUZIONE RISERVATA