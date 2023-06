Colpi nelle ville, processi a rischio 

Furti con scasso in Costa Smeralda e Porto Rotondo, colpi da centinaia di migliaia di euro nelle ville ma i processi sono tutti a rischio: per i presunti responsabili le udienze sono una festa. Grazie alla riforma Cartabia, fascicoli su alcuni dei più clamorosi colpi messi a segno a Olbia e Arzachena stanno andando “al macero”. Il problema che i giudici non possono non rilevare (con obbligo di dichiarare l’estinzione del reato) è l’assenza delle vittime in aula. Nella maggior parte dei casi le persone derubate (gioielli, contante, a volte l’intero contenuto delle casseforti delle ville) non si spostano dai paesi di origine e residenza (Nord Europa, Stati Uniti, Medioriente) per presenziare alle udienze e questa circostanza è valutata dalle nuove norme della riforma Cartabia come “disinteresse” per il processo in corso, con conseguente estinzione del reato. Nei giorni scorsi è stato “congelato” il processo a carico di alcuni componenti della famiglia Alasia, un gruppo di nomadi italiani più volte coinvolti in indagini su grossi furti messi a segno a Olbia, Porto Rotondo e in Costa Smeralda. La mancata comparizione di una vittima austriaca ha imposto uno stop al processo e ora il giudice deve decidere il da farsi. Alcuni appartenenti ad un altro gruppo molto noto in Gallura, i Radoslavievic, sono stati assolti per estinzione del reato, erano accusati di numerosi colpi nelle località turistiche. Senza la vittima (straniera) in aula, niente processo.

