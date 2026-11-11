La prescrizione cancella le incursioni galluresi della banda dello smeriglio. La sentenza è del Tribunale di Tempio che ha dichiarato estinti i reati contestati a un gruppo di persone (nomadi italiani di etnia Sinti residenti nel Grossetano), personaggio principale Mariolino Alasia, una vecchia conoscenza della magistratura gallurese. L’uomo avrebbe agito in Sardegna insieme ad alcuni componenti della famiglia Cavazza. I fatti per i quali è stata dichiarata la prescrizione risalgono al 2010. Tra le vittime il sottosegretario al Lavoro del governo Berlusconi, in carica all’epoca dei fatti, Paolo Mammola. Dalla sua villa di Porto Cervo vennero portati via anelli, orologi Rolex, collane, bracciali per un valore complessivo di 250mila euro. Altro colpo della banda quello nella residenza di una contessa romana, 70 anelli in oro e diamanti, 80 bracciali in oro, 70 collane con pietre preziose e perle, 15 orologi di marca, tra cui tre Rolex, e diverse monete antiche. Non è mai stata dimostrata la responsabilità diretta nel colpo da mezzo milione di euro nella residenza di due attrici russe a Porto Cervo. I Carabinieri recuperano buona parte della refurtiva. Mariolino Alasia è difeso dal penalista Mario Perticarà.

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