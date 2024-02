Colpi di pistola sull’ambulatorio del sindaco 

Un messaggio chiaro scritto con alcuni colpi di pistola proprio in questo scampolo di campagna elettorale. A Paulilatino la vigilia del voto per le Regionali è stata turbata da un grave gesto contro il sindaco Domenico Gallus, consigliere regionale uscente e di nuovo in corsa con il Psd’Az. Qualcuno ha sparato tre colpi contro la finestra e la porta di ingresso dell’ambulatorio medico, che Gallus segue insieme alla moglie Antonella Masotti. L’atto intimidatorio nello stabile di via Roma è stato scoperto soltanto ieri, immediata la denuncia e le indagini dei carabinieri.

L’allarme

Ieri pomeriggio, dopo la pausa del fine settimana, l'ambulatorio avrebbe dovuto riaprire al pubblico. Ma quando il medico è arrivato in via Roma ha notato subito che era accaduto qualcosa. «Come abbiamo aperto gli scurini sono caduto frammenti di vetro» racconta il sindaco. C’è voluto poco per capire che si trattava di un messaggio tanto chiaro quanto poco piacevole, così Gallus ha subito avvisato i carabinieri.

Il sopralluogo

I militari della compagnia di Ghilarza hanno effettuato un primo sopralluogo; poco dopo in via Roma sono arrivati anche i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Oristano che hanno proseguito con i rilievi e gli accertamenti tecnici per cercare di ricostruire quanto accaduto. Dai primi riscontri e viste le dimensioni dei fori, i quattro colpi sono stati esplosi con una pistola di piccolo calibro. I danni sono contenuti ma resta il gravissimo gesto contro il sindaco e la sua famiglia.

Le indagini

Non è chiaro quando sia stato compiuto l’atto intimidatorio, l’ambulatorio infatti era chiuso da venerdì scorso e nessuno dei residenti nella zona si sarebbe accorto di nulla. Sono in corso gli accertamenti, al vaglio anche eventuali filmati della videosorveglianza del paese. I carabinieri fino a tarda sera hanno sentito Domenico Gallus e la moglie per cercare qualsiasi elemento possa essere utile a fare chiarezza e risalire agli eventuali responsabili. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se le indagini sembra si stiano concentrando sul fronte politico che però in questo caso è andato ben oltre la normale competizione elettorale.

Le reazioni

Amarezza ma anche voglia di andare avanti. «In questo periodo l’ambulatorio viene utilizzato solo da mia moglie perché quando sono in campagna elettorale preferisco non incontrare i pazienti – spiega il sindaco – Un gesto grave e che mi addolora perché mi hanno colpito nella parte più intima. Questo ambulatorio è quello di mio nonno, io visito nel suo studiolo, la scrivania è la sua». Un ambiente familiare e carico di ricordi. «Non credo che dietro questo gesto ci sia la mano di un paulese, non voglio e non posso credere a una cosa simile». A Gallus solidarietà da più parti politiche, a iniziare dal presidente della Regione Christian Solinas.

