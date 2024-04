Colpi di mitragliatrice dai libici, multa in Italia 

ROMA. Prima le mitragliate dei militari libici in mezzo al mare. Poi - giunta in porto - multata e fermata dalle autorità italiane. Giorni difficili per la “Mare Jonio” dopo il rischioso intervento di soccorso di 56 migranti giovedì scorso in acque internazionali.

L’ira di Casarini

Per Luca Casarini, capo missione della ong Mediterranea saving humans, «è una rappresaglia del governo nei confronti di chi ha fatto il proprio dovere, ma dico a Giorgia Meloni che non ci fa paura: continueremo a salvare vite». La nave era giunta venerdì a Pozzallo (Ragusa). Lì la Guardia costiera ha notificato al comandante e all’armatore il provvedimento: multa fino a 10mila euro e fermo amministrativo di 20 giorni, come previsto dal decreto Piantedosi del gennaio 2023. L’equipaggio è stato interrogato. Hanno scritto, spiega il capomissione Denny Castiglione, che «abbiamo creato pericolo per la vita umana durante l’operazione. È assurdo».

Gli spari

Nella ricostruzione della ong, che ha postato alcuni filmati, la Mare Jonio è intervenuta giovedì pomeriggio per aiutare un’imbarcazione sovraffollata, col motore in avaria. In quei momenti è arrivata la motovedetta “Fezzan” della Guardia costiera libica, una delle unità donate dal governo italiano. Sul mezzo c’erano già alcune decine di migranti. I libici hanno intimato alla Mare Jonio di allontanarsi. Al rifiuto, hanno sparato raffiche di mitragliatore in aria provocando il panico sull’imbarcazione in difficoltà. Mediterranea aggiunge che «i miliziani libici percuotevano con fruste e bastoni le persone a bordo» e alcune si sono gettate in acqua. «L'equipaggio del nostro gommone ha iniziato il recupero dei naufraghi. A questo punto i miliziani libici hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco e raffiche di mitra all’indirizzo del nostro secondo gommone». Poi il completamento del recupero dei naufraghi, l’approdo a Pozzallo, lo stop e la multa.

