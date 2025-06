Colpi di microfono al viso, denunciato il rapper Sacky 

Un altro rapper nei guai in Gallura. Dopo Elia Baby 17 e Tony Effe, è finito nel registro degli indagati della Procura di Tempio il cantante milanese Sacky, all’anagrafe Sami Abou El Hassan. Il giovane, 24 anni, è stato denunciato per un episodio avvenuto la sera del 27 luglio dell’anno scorso durante un concerto nella discoteca Mizar di Badesi. Stando al capo di imputazione dei pm Sara Martino e Gianmarco Vargiu, Sacky avrebbe sferrato un colpo di microfono colpendo al viso una persona, un giovane sardo che assisteva alla performance del rapper. I fatti sono descritti negli atti delle indagini condotte dalla Procura gallurese. La vittima sarebbe stata colpita sotto uno zigomo, riportando un trauma contusivo. Gli investigatori segnalano che la persona denunciato avrebbe agito per futili motivi. Stando a indiscrezioni, la Procura di Tempio avrebbe formulato la contestazione anche dopo avere acquisito ed esaminato un video caricato sulla piattaforma YouTube. Nel capo di imputazione sarebbe stato segnalato che Sami Abou El Hassan avrebbe colpito la vittima dopo una serie di epiteti offensivi per i quali avrebbe anche chiesto il sostegno degli spettatori presenti al Mizar. Sacky è assistito dall’avvocato Giorgio Conti di Milano, le indagini sono ancora in corso.

