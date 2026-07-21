Colpi alle Poste, una sola banda? 

Banditi a mani vuote e mamoiadini, ma anche orgolesi, senza un ufficio postale e un bancomat. Il colpo fallito nella notte scorsa all’ufficio postale di Mamoiada, quando un commando di cinque banditi ha sfondato la vetrina, ha creato un danno ancora più consistente alla comunità. Se i soldi sono rimasti nella cassaforte, la spaccata ha creato enormi disagi che rischiano ora di ripercuotersi per mesi su attività commerciali e cittadini, soprattutto anziani. E le indagini indagano su un’unica banda per colpi in diversi paesi.

Senza ufficio

«Sono molto preoccupato per la popolazione più fragile», ha spiegato il sindaco Luciano Barone «È l’ennesima volta che i cittadini più deboli, come gli anziani che non possono viaggiare, vede un servizio rivolto alla collettività interrotto da un’azione vandalica o una rapina» sottolinea. Il paese sino a lunedì stava ancora pagando il prezzo di un precedente atto delittuoso: non si potevano prelevare contanti dal postamat danneggiato lo scorso 20 marzo dai banditi con una carica esplosiva (colpo fallito). Poste stava attendendo dei pezzi per la sostituzione, e si potevano ritirare i contanti solo dagli sportelli. Da lunedì, anche quelli sono chiusi.

A piangere è anche Orgosolo. I clienti orgolesi si appoggiavano proprio all’ufficio di Mamoiada, visto che quello del paese dei murales è in ristrutturazione col progetto Polis. Il sindaco Pasquale Mereu dice che «i locali sono in ristrutturazione sino al 31 luglio, il disagio maggiore era l’impossibilità dell’utilizzo del bancomat. Ma mi hanno comunicato che l’ufficio provvisorio per gli orgolesi allestito a Mamoiada sarà spostato a Oliena».

Le indagini

Intanto è caccia ai banditi armati di fucile, che hanno sparato a pallettoni contro el telecamere prima di sfondare la vetrina delle Poste con il camion rubato in paese cercando poi di aprire con un flessibile la cassaforte. Gli inquirenti hanno acquisito tabulati, e l’attrezzatura utilizzata nel colpo fallito sperando di recuperare immagini delle telecamere prima che venissero messe fuori uso. Anche dai reperti analizzati si cercano elementi che possano mettere sulla pista della banda, che gli inquirenti sospettano possa essere legata da un unico filo rosso alla stessa che un mese fa assaltò il bancomat di Fonni.

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