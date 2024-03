Colpi a salve verso il futuro 

«Abbiamo creato un’associazione per regolamentare una cosa bellissima - dichiara Pier Francesco Sanna, presidente dell’associazione “Fucilieri di S’Incontru” -. Era un passaggio doveroso perché la società ci impone delle regole. Poi, perché vogliamo preservare in tutti i modi questa sentitissima tradizione».

Regole e storia

A Oliena il rito de “S’Incontru” riveste molteplici significati. Scalda il cuore, amalgama la comunità. Domani la piazza Santa Maria si vestirà a festa, come sempre ospiterà l’incontro pasquale tra i simulacri del Cristo risorto e della Madonna. Stavolta gli immancabili fucilieri arriveranno all’appuntamento con una grande novità. Hanno dato vita a un’associazione e posto alcuni paletti, nel rispetto della tradizione: abito in velluto, fucili d’epoca e ovviamente cartucce a salve. «Da quest’anno vogliamo perseguire la dedizione alla perfezione e all’eccellenza - prosegue Sanna -. Oltre che distinguerci per il rispetto delle norme nell’uso di fucili utilizzati solo a scopo spettacolare e scenografico».

Ottanta soci. Una sessantina, invece, i fucilieri dell’associazione che a Pasqua imbracceranno le doppiette. Suggelleranno la gioia, il momento de S’Incontru. E la piazza esploderà. «Durante questo rito - prosegue Sanna - gli spari coreografici prendono vita come un balletto di suoni sincronizzati con la liturgia, mentre attendono, cadenzandone il tempo, la Madonna e il Cristo risorto. È in questo momento che dovremo essere bravi a lavorare a stretto contatto con le autorità ecclesiastiche, la comunità locale e le forze dell’ordine per assicurare che ogni sparo sia eseguito in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente circostante e dei tantissimi che, come ogni anno, parteciperanno all’evento. Se riusciremo nell’intento, dimostreremo il senso della nascita dell’associazione dei “Fucilieri di S’Incontru”».

Ritorno al passato

La tradizione viene prima di tutto, caposaldo imprescindibile da custodire e da tramandare con orgoglio sconfinato. «Regolamentando questo evento vogliamo lasciare qualcosa alle nuove generazioni - ribadisce Amedeo Bianchi, tra i soci della nuova associazione olianese -. In passato si creava troppa confusione». Quindi, abito in velluto, fucili d’epoca e cartucce a salve. I fucilieri ripartono da qui, anche grazie ai giovani come Marco Corrias: «Vogliamo tenere viva l’identità del paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA