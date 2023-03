TEMPIO 0

STINTINO 2

Tempio (4-4-2): Pittalis, Masu, Arca, Pinna, Giammalva, Coradduzza (19’ st Latte), Sabino, Tedde, Valenti, Roccuzzo, Mossa (19’ st Bulla). In panchina Carta, Augias, Scano, Gallo, Foresti, Podda, Bianco. Allenatore Cantara.

Stintino (4-4-2): Camboni, Porcu, Muresu, Gadau, Scigliano, Zichi, Viale (31’ st Contini) Amuganu (25’ st Munua) Timpanaro (25’ st Gargiulo), Dettori, Doukar (34’ st Colombo). In panchina Sircana, Chighine, Pisu, Delogu. Piana. Allenatore Pulina.

Arbitro : Ruggiero di Oristano.

Reti : 42’ pt Doukar, 34’ st Detto ri (r).

Note : ammonito Roccuzzo, espulso Giammalva al 33’ st. Recupero: 1’ pt, 4’ st - Angoli 6-3.

TEMPIO. Lo Stintino espugna il “Manconi” confermandosi la bestia nera del Tempio. Gli azzurri sono apparsi poco lucidi e poco determinati al cospetto di un avversario reattivo e lesto ad approfittare degli errori. Inceppati in attacco, ma solidi a centrocampo, alla fine i galluresi sono condannati da un malinteso difensivo. Gli ospiti ringraziano e nella ripresa raddoppiano.

La gara si apre con un urlo strozzato in gola per il gol di testa di Giammalva al 12’, su assist di Pinna, annullato dall’arbitro dopo un fischio ritardato. Al 15’ un destro rasoterra di Coradduzza sfila a fil di palo. Al 28’ un sinistro di Muresu non viene trattenuto da Carta, che poi rimedia su Timpanaro. Al 42’ patatrac difensivo tra Masu e Pinna, autostrada per Doukar che batte Carta in uscita. Nella ripresa il Tempio preme ma il neo entrato Gargiulo, al 33’, viene fermato in area di Giammalva che protesta e viene espulso. Dettori dal dischetto insacca nonostante la deviazione di Carta.

