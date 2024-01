Colpaccio dell’Idolo Delusione Castiadas 

Castiadas 0

Idolo 1

Castiadas (4-3-3) : Toro, Ambu (29’ pt Felleca, 44’ st Crobe), Sitzia, C. Mura, Tamburini, Cannas, Cardia (30’ st Erriu), C. Ruggeri, Mboup (16’ st Zuddas), S. Mura, Sanna. In panchina Pani, A. Ruggeri, Dessi, Cabras, Chessa. Allenatore Guido Faenza.

Idolo (4-4-2) : Marongiu, Stochino, G. Arras, M. Usai (31’ st Piras), Doa, Prieto, P. Usai (37’ st Jatta), Jammeh, G. Stochino, Arras (49’ st Mancosu), Bottegal (41’ st Murru). In panchina Demurtas, Muceli, Melis, Mulinu, Badas. Allenatore Simone Podda.

Arbitro : Mario Corrias di Nuoro.

Rete : 25’ pt Bottegal.

Note : espulsi 9’ st Mura e Stochino; ammoniti Sanna, Sitzia, Marongiu.

Castiadas. L’Idolo conferma il suo buon momento vincendo (0-1) sul campo del Castiadas al termine di una gara equilibrata. Decisiva la rete al 25’ di gioco di Bottegal che ha insaccato con una conclusione in diagonale su assis dalla destra. Una conclusione imparabile e che ha deciso la gara. Da quel momento la partita si è trascinata senza grandi sussulti con l’Idolo che, ben messo in campo, si è difeso bene proponendosi anche in contropiede senza però riuscire a incidere in zona gol. Un po’ come il Castiadas, con le due squadre in difficoltà anche a causa delle condizioni meteo.

I padroni di casa hanno cercato palloni lunghi facendosi pericolosi con Claudio Mura e Felleca, le cui conclusioni si sono di poco perse oltre i legni della porta ospite. Non è stata una grande partita: un risultato utile per l’Idolo e deludente per il Castiadas.

