Colpaccio dell’Arborea, Santa Giusta quasi fuori 

Santa Giusta 0

Arborea 2

Santa Giusta (4-2-3-1) : Pinna, Frau (22’ st Camedda), Fernandez, Cirlini (30’ pt Mereu), Pavcic (36’ st Tuveri), Corona, Pibiri (14’ st Tedesco), Miscali, Piras (32’ st Sardu), Iesu, Catzeddu. In panchina Urrai, Lutzu, Cau, Garau. Allenatore Lampis.

Arborea (4-4-2) : Petucco, Bonfigli, Grinbaum, Cicu, Mascia, Pomares, Serra (32’ st Obinu), Mattea, Pintus, Erbì (40’ st Iervolino), Sperandio. In panchina Ullasci, Capraro, Vargiu, Soufflet, Atzeni, Taris, Angioni. Allenatore Perra.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : 29’ pt (r) Mattea, 20’ st Erbì.

Note : ammoniti Frau, Cirlini, Pavic, Catzeddu, Grinbaum, Pomares, Serra. Recupero 2’ pt – 5’ st. Spettatori 200.

Santa Giusta. Colpo esterno dell’Arborea, nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione, sul campo del Santa Giusta (0-2). La compagine allenata di Virgilio Perra vince con un gol per tempo. Nella prima frazione, al 22’, il direttore di gara accorda un rigore per un contatto tra Pavcic e Pintus ma Pinna (classe 2004, esordiente) ipnotizza Pomares. Al 29’ nuovo rigore per gli ospiti: stavolta calcia Mattea che realizza. Nella ripresa al 20’ la seconda rete ad opera di Erbì, bravo ad anticipare difensore e portiere. La semifinale è a un passo. Tra due settimane il ritorno.

