Colpaccio dell’Alghero: successo e primo posto 

Coghinas 2

Alghero 3

Coghinas (4-4-2) : Gobbi, Serra, Giammalva, A. Ruiu (46’ F. Ruiu), Carrucciu, Milia (55’ Tugulu), Val (71’ Virdis), Lollia (71’ Greco), Cisse, Ruibal, Radovanovic. In panchina Fois, Latte, Dettori, Cirotto, Sassu. Allenatore Congiu.

Alghero (4-3-3) : Piga, Feliz, Masala (55’ Giorgi), Manunta, Mereu, P. Carboni, Sasso (70’ Meloni), Milia, Franchi, M. Carboni (86’ Puddu), Baraye. In panchina Pittalis, Fois, Sanna, Milia, Stumpo, Mura. Allenatore Giandon.

Arbitro : Samuele Giudice di Sassari.

Reti : pt 7’ Franchi (r), 30’ Radovanovic, 47’ Ruibal; st 10’ M. Carboni, 38’ Meloni.

Note : espulso Gobbi; ammoniti Val (C) e Sasso (A).

S. Maria Coghinas. La rimonta vincente col Coghinas lancia l’Alghero in vetta, in attesa oggi della replica di Nuorese e Usinese. I giallorossi passano al 7’ su rigore ottenuto per un fallo di Carrucciu su Franchi e segnato dallo stesso argentino. Poi Radovanovic al 25’ va vicino al gol e al 30’ pareggia in mischia. Al 43’ Baraye sfiora il palo e al 47’ il Coghinas passa con un diagonale di Ruibal. Nella ripresa, al 55’ l’Alghero pareggia con Marco Carboni e al 63’ Giammalva manda fuori di poco. Al 77’ Gobbi viene espulso (fallo su Meloni lanciato a rete): il tecnico Congiu ha esaurito i cambi e mette in porta il giovane Tugulu. All’83’ Meloni segna di testa il gol-vittoria dell’Alghero. (g. f.)

