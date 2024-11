Colpaccio del Sant’Elena 

Cus Cagliari 0

Sant’Elena 3

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, N. Asunis, Piroddi, D. Asunis, Fiori, Salaris, Zucca, Puddu, Balloi (1’ st Serpi), Baldussi (21’ st Demurtas), Serra (12’ st Perra, 24’ st Loddo). In panchina Follese, Bisoffi, Soru, Melis. Allenatore Lantieri.

Sant’Elena (4-3-1-2) : Serra, Dessì (23’ st Piras), Tamburini (12’ st Onnis), Delogu (35’ st S. Saba) Amud, Angiargia, Giancarli, Pilleri (20’ st Ferro), Iesu (35’ st Perinozzi), Rotaru, D’Agostino. In panchina Celli, Sollai, Mattana, M. Saba. Allenatore Rinino.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : pt 16’ e 20’ Iesu; st 6’ Amud.

Note : ammoniti Serra e Delogu.

Il Sant’Elena domina a Sa Duchessa e si impone con un netto 3-0 che ne fortifica le ambizioni playoff. Il Cus, privo di ben 4 titolari, affronta la gara con poca aggressività e subisce la qualità dei quartesi, trascinati dalle reti di Iesu e dall’inventiva di D’Agostino.

Già al 9’ gli ospiti si rendono pericolosi: Iesu controlla la sfera e calcia di prima intenzione, la palla si stampa sulla traversa. Al 16’ la gara si sblocca: Iesu, sempre lui, sfrutta un retropassaggio lento di Fiori a Pillittu, si impossessa della sfera rimasta a metà strada, entra in area e batte il portiere di casa per lo 0-1. Scocca il 20’ e Iesu, una spina nel fianco, sfrutta un lancio di almeno 40 metri sulla destra: la difesa di casa è mal posizionata, il diagonale è chirurgico e lo 0-2 è cosa fatta. Il Sant’Elena insiste e crea palle gol in serie, clamorosi i salvataggi della difesa di casa su Amud al 40’ (a mezzo metro dalla porta) e sull’onnipresente Iesu al 45’ (Fiori eroico sulla linea a porta vuota).

Nella ripresa, Iesu al 2’ aggiorna il conto dei legni, stavolta coglie il palo, e Amud al 6’ chiude la gara con una bella conclusione in area piccola al termine di un’azione corale. Al 24’ brutto episodio di cronaca: Perra e Dessì si contendono la sfera sul centrosinistra, saltano insieme, Dessì colpisce involontariamente Perra che resta a terra. Il ragazzo viene soccorso ma non può riprendere, la partita è sospesa e deve intervenire l’ambulanza, che porta il giocatore in ospedale con un codice giallo per la forte botta alla schiena. La gara ricomincia dopo 25’ ma la mestizia pervade il campo e il signor Succu di Nuoro fischia opportunamente la fine al 90’ senza concedere recupero.

